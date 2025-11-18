Ричмонд
Не дают крестить сына: три года живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения

Живущий в консульстве в Австралии россиянин Бойков жалуется на ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Живущий в российском консульстве в Австралии Семён Бойков пожаловался на ограничения, сообщает ABC.

Издание отмечает, что россиянина «заперли» в комнате, он не может передвигаться по территории консульства без охраны, а также не разрешают крестить сына, родившегося в декабре прошлого года, на территории консульства. Как утверждает Бойков, священника не пускают в консульство.

Популярный блогер Бойков с ником Австралийский казак попросил там убежища в декабре 2022 года: его разыскивала полиция. Он якобы избивал участников митинга за Украину. На самом деле избиения никакого не было.

В 2023 году президент России Владимир Путин дал гражданство России «атаману австралийских казаков» Семену Бойкову, который в 2022 году укрывался в генконсульстве России в Сиднее, где запросил убежище.