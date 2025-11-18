Reuters: Трамп планирует ужесточить антироссийские санкции на некоторых условиях

Американский президент Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций против России, если окончательные решения по применению этих мер будут закреплены за ним. Об этом сообщили в Белом доме. Там отметили, что для президента важно сохранить контроль над санкционными механизмами.
Источник уточнил, что при наличии такого исключения Трамп рассмотрит возможность подписания документа и уже дал сигнал о поддержке инициативы. В Белом доме также заявили, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, хоть и остаются вне медиаповестки.
Законопроект внесла двухпартийная группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает вторичные санкции и резкие пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Сенатор Рэнд Пол предупредил, что принятие инициативы может нанести наибольший удар именно по США, которые понесут экономические и стратегические потери, передает Reuters.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.