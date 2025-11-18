Reuters: Трамп планирует ужесточить антироссийские санкции на некоторых условиях

Американский президент Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций против России, если окончательные решения по применению этих мер будут закреплены за ним. Об этом сообщили в Белом доме. Там отметили, что для президента важно сохранить контроль над санкционными механизмами.