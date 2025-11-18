Ричмонд
В Прикамье выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Только за минувшую неделю заболело больше 11 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за неделю с 10 по 16 ноября заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 27,3% — это 11 613 случаев. Несмотря на рост, эпидемический порог не превышен.

— Лабораторные исследования показывают, что среди заболевших циркулируют в основном риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, а не вирусы гриппа, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В регионе продолжается вакцинация: уже привито более 1,29 миллиона человек, что составляет 52% населения, включая 401,9 тысячи детей.

Из-за заболеваемости ОРВИ в 24 детских садах временно закрыли 26 групп, а в 7 школах — 16 классов.

Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа как основное средство профилактики. На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации для взрослых: 18 ноября в ТЦ «КИТ» на Крупской, 79А, 19 ноября у магазина «Продукты» на Восстания, 27, и 20 ноября у магазина «Магнит» на Сапфирной, 12а. Все пункты открыты с 11:00 до 16:00.

Также специалисты советуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать переохлаждения и контактов с заболевшими, а при симптомах простуды обращаться к врачу. Ситуация с заболеваемостью остается на контроле у Роспотребнадзора.