В Прикамье выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа как основное средство профилактики. На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации для взрослых: 18 ноября в ТЦ «КИТ» на Крупской, 79А, 19 ноября у магазина «Продукты» на Восстания, 27, и 20 ноября у магазина «Магнит» на Сапфирной, 12а. Все пункты открыты с 11:00 до 16:00.