Боксер Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии WBO

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
— WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. Усик решил отказаться от этого титула, — написали в аккаунте организации в соцсети Х.
В конце лета WBO начала расследование в отношении украинского боксера из-за видеоролика, где он активно танцует и играет в футбол. Видеозапись была опубликована в период, когда спортсмен заявил о тяжелых проблемах со спиной. Организация тогда потребовала от представителей Усика предоставить обновленные медицинские данные.
Ранее стало известно, что Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри во второй раз и сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе.
Первая их встреча состоялась в мае прошлого года. Усик тогда нанес Фьюри первое поражение в карьере. Судьями было принято раздельное решение. Украинец после боя стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.