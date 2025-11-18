Боксер Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии WBO

В конце лета WBO начала расследование в отношении украинского боксера из-за видеоролика, где он активно танцует и играет в футбол. Видеозапись была опубликована в период, когда спортсмен заявил о тяжелых проблемах со спиной. Организация тогда потребовала от представителей Усика предоставить обновленные медицинские данные.