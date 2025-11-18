Ричмонд
В воздухе Уфе обнаружили содержание опасного вещества

В Уфе выявили повышенное содержание кумола.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башгидрометцентра поделились данными о качестве воздуха в Уфе за прошедшие выходные. Отчет показал, что в субботу и воскресенье, 15−16 ноября, воздух в городе был достаточно чистым — уровень загрязнения оценили как низкий, а превышений по вредным веществам не нашли.

Правда, с пятницей, 14 ноября, ситуация оказалась немного хуже. В этот день уровень загрязнения воздуха признали повышенным. Виновником стал изопропилбензол (или кумол), концентрация которого подскочила на посту наблюдения на проспекте Октября, 141. Около семи часов вечера его содержание в воздухе превысило норму в 2,7 раза.

Специалисты поясняют, что кумол может раздражать глаза и дыхательные пути. Если его концентрация высока, он способен влиять на нервную систему — вызывать головную боль и головокружение, а также негативно воздействовать на внутренние органы, особенно печень и почки. При регулярном и долгом контакте это вещество может серьезно навредить здоровью.

