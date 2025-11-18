В воздухе Уфе обнаружили содержание опасного вещества

Специалисты поясняют, что кумол может раздражать глаза и дыхательные пути. Если его концентрация высока, он способен влиять на нервную систему — вызывать головную боль и головокружение, а также негативно воздействовать на внутренние органы, особенно печень и почки. При регулярном и долгом контакте это вещество может серьезно навредить здоровью.