В Ангарске из-за аварии на теплосети отключены отопление и горячая вода

Ранним утром 18 ноября в Ангарске произошла авария на тепловых сетях по улице Энгельса. В 3:30 на участке напротив дома 22 в 210 квартале случилась коммунальная авария, для устранения которой немедленно выехали специалисты.
Сейчас временно отключены отопление и горячее водоснабжение в кварталах 207/210 и 211. Изначально под отключение попали несколько социальных учреждений, а именно восемь детских садов, четыре образовательных учреждения и три медицинских корпуса.
— Принято решение, что в дошкольных учреждениях в этот день детей принимать не будут, хотя на данный момент в части из них подача тепла уже возобновлена. Остальные — в работе. По согласованию с родителями малышей временно распределили в другие сады. Школа и лицей перенесли обучение в этот день на вторую смену, — сообщил мэр Сергей Петров.
В медицинских учреждениях для поддержания температуры используются обогреватели. Движение транспорта по улице Энгельса от пересечения с Красной ограничено, на время работ демонтирована баннерная конструкция.
По прогнозам специалистов, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена к 14:00. После завершения ремонтных работ дорожные службы проведут противогололедную обработку проезжей части.
