Разрыв между регионами по стоимости базовых товаров достиг почти 20 тысяч рублей

Ранее стало известно, что стоимость тушки бройлеров к сентябрю этого года достигла 190 рублей за килограмм, что на 30 процентов выше прошлогодних показателей за аналогичный период. С начала года стоимость говядины увеличилась на 8,5 процента, а за год — на 13,3 процента.