Разрыв между регионами по стоимости базовых товаров достиг почти 20 тысяч рублей

Разрыв в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами вырос впервые за два года и достиг 19 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Речь идет о корзине из 83 позиций, куда входят продукты, предметы первой необходимости и услуги.
В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тысяча рублей, а самый дешевый — в Саратовской области, примерно 22 тысячи. В среднем по стране стоимость набора превысила 25 тысяч, прибавив 10 процентов за год.
Рост цен по регионам оказался разным: на Чукотке — 11 процентов, в Москве — 15, в Мурманской области — 14. В Саратовской, Астраханской и Орловской областях удорожание составило 8−9 процентов. Аналитики объяснили разрыв высокой инфляцией и разной динамикой цен.
Эксперты добавили, что стоимость жизни повышают дорогая аренда и зарплаты. В Москве средний доход достиг 161 тысячу рублей, на Чукотке — 193 тысячи, а в доступных регионах — около 65−70 тысяч. Высокие издержки на оплату труда, по их словам, напрямую увеличивают конечные цены, передает издание.
Ранее стало известно, что стоимость тушки бройлеров к сентябрю этого года достигла 190 рублей за килограмм, что на 30 процентов выше прошлогодних показателей за аналогичный период. С начала года стоимость говядины увеличилась на 8,5 процента, а за год — на 13,3 процента.