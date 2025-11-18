РЖД показали макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

Как сообщили представители перевозчика, поперечные полки увеличат длину на 14 сантиметров — до 189,1 сантиметра, а ширину на 3 сантиметра — до 62,7 сантиметра. Продольные полки станут длиннее на 10 сантиметров и шире на 4 сантиметра.