Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД показали макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

Новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками впервые показало РЖД. Во вторник в Москве открылся форум и выставка «Транспорт России», где представили новинку.

Новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками впервые показало РЖД. Во вторник в Москве открылся форум и выставка «Транспорт России», где представили новинку.

Как сообщили представители перевозчика, поперечные полки увеличат длину на 14 сантиметров — до 189,1 сантиметра, а ширину на 3 сантиметра — до 62,7 сантиметра. Продольные полки станут длиннее на 10 сантиметров и шире на 4 сантиметра.

Новый вагон габарита Т будет рассчитан на 58 пассажирских мест вместо привычных 54. Каждое спальное место оснастят шторками, столиками для верхних и нижних полок, индивидуальными светильниками, воздуховодами и розетками USB и 220 В.

В вагоне также предусмотрены две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что с 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом будет курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». В рамках сетевого селекторного совещания, посвященного Дню компании, был объявлен старт продаж билетов на новый поезд.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше