РЖД показали макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

Новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками впервые показало РЖД. Во вторник в Москве открылся форум и выставка «Транспорт России», где представили новинку.
Как сообщили представители перевозчика, поперечные полки увеличат длину на 14 сантиметров — до 189,1 сантиметра, а ширину на 3 сантиметра — до 62,7 сантиметра. Продольные полки станут длиннее на 10 сантиметров и шире на 4 сантиметра.
Новый вагон габарита Т будет рассчитан на 58 пассажирских мест вместо привычных 54. Каждое спальное место оснастят шторками, столиками для верхних и нижних полок, индивидуальными светильниками, воздуховодами и розетками USB и 220 В.
В вагоне также предусмотрены две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина, передает РИА Новости.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что с 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом будет курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». В рамках сетевого селекторного совещания, посвященного Дню компании, был объявлен старт продаж билетов на новый поезд.