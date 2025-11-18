Синоптики: Предстоящая зима может стать самой холодной за последние 250 лет

Синоптики предупреждают, что предстоящая зима может стать самой холодной за последние 250 лет. Ожидаются экстремальные морозы и сильные снегопады почти по всей стране.
По их данным, в средней полосе и Поволжье температура может опускаться до минус 35 градусов, количество снега достигнет 400 миллиметров, а ветер усилится до 22 метров в секунду.
На Урале прогнозируют до минус 40 градусов, метели и до 350 миллиметров осадков. В Красноярском крае и Новосибирской области возможны почти 900 миллиметров снега и морозы около минус 38 градусов.
На Дальнем Востоке ожидается понижение температуры ниже нормы: в Приморье местами до минус 35 градусов, на Камчатке и в Магадане — до минус 32 при осадках свыше 450 миллиметров и ветре до 30 метров в секунду, передает Telegram-канал «Новости Камчатки».
По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.