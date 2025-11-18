Синоптики: Предстоящая зима может стать самой холодной за последние 250 лет

На Дальнем Востоке ожидается понижение температуры ниже нормы: в Приморье местами до минус 35 градусов, на Камчатке и в Магадане — до минус 32 при осадках свыше 450 миллиметров и ветре до 30 метров в секунду, передает Telegram-канал «Новости Камчатки».