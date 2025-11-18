Иноагентам и причастным к экстремизму и терроризму запретят быть наблюдателями на референдумах в Башкирии

Парламент Башкирии планирует запретить иностранным агентам и лицам, причастным к экстремистской или террористической деятельности, быть наблюдателями на референдумах. Соответствующий законопроект поддержал комитет Государственного Собрания республики по развитию гражданского общества, информационной политике и делам религий.
Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, документ устанавливает прямой запрет для таких лиц осуществлять наблюдение за ходом референдума. По словам спикера, наблюдатели должны обеспечивать независимый и объективный контроль, а лица, подверженные иностранному влиянию или причастные к противозаконной деятельности, могут дискредитировать процедуру или исказить ее результаты.
Толкачев подчеркнул, что референдум является инструментом прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам, поэтому его необходимо оградить от любого ангажированного вмешательства.
Законопроект также вводит новые редакции понятий «электронное голосование», «дистанционное электронное голосование», «комплекс для электронного голосования» и «электронный бюллетень». Кроме того, уточняются требования к погашению неиспользованных бюллетеней участковыми и иными комиссиями референдума.
Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на заседании парламента в конце ноября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.