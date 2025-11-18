Иноагентам и причастным к экстремизму и терроризму запретят быть наблюдателями на референдумах в Башкирии

Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, документ устанавливает прямой запрет для таких лиц осуществлять наблюдение за ходом референдума. По словам спикера, наблюдатели должны обеспечивать независимый и объективный контроль, а лица, подверженные иностранному влиянию или причастные к противозаконной деятельности, могут дискредитировать процедуру или исказить ее результаты.