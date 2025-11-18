Министр ВС Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Во Франции Зеленский и Макрон подписали соглашение, по которому Киев купит у Парижа около 100 истребителей Rafale, а также другие виды вооружений, в том числе системы противовоздушной обороны SAMP/T и беспилотники. При этом французский президент выразил надежду, что конфликт на Украине закончится до 2027 года.