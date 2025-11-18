Министр ВС Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Министр обороны Франции Катрин Вотрен назвала украинского президента Владимира Зеленского «Волински» в ходе его официального визита в страну. Это имя карикатуриста Charlie Hebdo Жоржа Волински, погибшего в 2015 году в результате теракта в редакции.
Встреча Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном сопровождалась чередой неловких ситуаций: на мероприятиях не оказалось переводчиков, а министр обороны Франции допустила ошибку, неприятную для Зеленского.
Неловко началась и совместная пресс-конференция. Зеленский прервал речь президента Франции, указав на проблемы с переводом. Макрон подождал некоторое время, затем не сдержался и спросил: «А где вообще переводчики?». В ответ Зеленский сообщил, что переводчиков нет, передает «КП».
Во Франции Зеленский и Макрон подписали соглашение, по которому Киев купит у Парижа около 100 истребителей Rafale, а также другие виды вооружений, в том числе системы противовоздушной обороны SAMP/T и беспилотники. При этом французский президент выразил надежду, что конфликт на Украине закончится до 2027 года.