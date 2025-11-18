Федеральная компания за 35 миллионов выставила на торги омский ДК имени Гуртьева

В последние годы объект пустовал. После закрытия дома культуры 90-е годы в нем сначала в 2006 году открыли еще один корпус ОмГУ. Его использовал факультет культуры и искусств, хотя и известно, что для студентов логистически было неудобно перемещаться туда, если в один день у них были занятия и там, и в пятом корпусе у остановки «Улица Рабиновича» на Красном Пути. В 2020 году вуз снял здание со своего баланса из-за своих тогдашних многочисленных мер по экономии денег. Тем самым ДК и передали в распоряжение «ДОМ.РФ».