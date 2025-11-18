Ричмонд

Федеральная компания за 35 миллионов выставила на торги омский ДК имени Гуртьева

«ДОМ.РФ» проведет аукцион 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная компания недвижимости «ДОМ.РФ» объявила о продаже бывшего здания ДК имени Гуртьева в микрорайоне «Радуга» в Омске. Стартовая цена лота озвучена в 35,33 млн рублей.

Имущественный комплекс имеет площадь в 2,1 тыс. кв.м с участком земли 0,72 га. Объект расположен на первой линии улицы Гуртьева в Ленинском округе. В советское время владельцем и содержателем ДК был телевизионный завод (ныне АО «ОНИИП»), располагающийся через дорогу от культурного объекта.

Окружение ДК формируют жилая застройка, промышленные и складские помещения, а также объекты социальной инфраструктуры, указано в лоте. До ближайшей остановки общественного транспорта всего около 50 метров. Расстояние до центра города составляет примерно 8 км, по оценке продавца это удобно с точки зрения логистики.

В последние годы объект пустовал. После закрытия дома культуры 90-е годы в нем сначала в 2006 году открыли еще один корпус ОмГУ. Его использовал факультет культуры и искусств, хотя и известно, что для студентов логистически было неудобно перемещаться туда, если в один день у них были занятия и там, и в пятом корпусе у остановки «Улица Рабиновича» на Красном Пути. В 2020 году вуз снял здание со своего баланса из-за своих тогдашних многочисленных мер по экономии денег. Тем самым ДК и передали в распоряжение «ДОМ.РФ».

О необходимости сохранения культурной функции здания в предложении не уточняют. Торги запланированы на 26 декабря этого года. Прием заявок компания будет вести до 22 декабря.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске продают недострой у лыжной базы на улице Березовой.