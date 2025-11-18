В Росреестре нашли новое применение дронам: что ждет российских дачников

В Росреестре предложили ввести поправки в КоАП, которые позволили бы бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства. Данные в ведомстве хотят получать с помощью дронов, самолетов и космической съемки. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Авторы инициативы уверены, что так повысится эффективность контроля за использованием земельных участков. Вместе с тем законопроектом предусматривается увеличение штрафов за игнорирование проверяющих инстанций.
При этом сами штрафы могут вырасти с 200−300 рублей до 10−20 тысяч рублей для физических лиц. Для юридических лиц эти суммы могут увеличиться еще в 10 раз.
Напомним, с 1 сентября этого года вступило в силу постановление правительства с перечнем признаков, по которым участок может быть признан неиспользуемым. Перечень принят в дополнение к уже действующему с 1 марта закону. По нему гражданам дается три года на приведение в порядок заброшенных участков в населенных пунктах, садовых и огородных товариществах.