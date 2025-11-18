Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росреестре нашли новое применение дронам: что ждет российских дачников

Росреестр намерен следить за участками россиян и штрафовать с помощью БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Росреестре предложили ввести поправки в КоАП, которые позволили бы бесконтактно возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства. Данные в ведомстве хотят получать с помощью дронов, самолетов и космической съемки. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Авторы инициативы уверены, что так повысится эффективность контроля за использованием земельных участков. Вместе с тем законопроектом предусматривается увеличение штрафов за игнорирование проверяющих инстанций.

При этом сами штрафы могут вырасти с 200−300 рублей до 10−20 тысяч рублей для физических лиц. Для юридических лиц эти суммы могут увеличиться еще в 10 раз.

Напомним, с 1 сентября этого года вступило в силу постановление правительства с перечнем признаков, по которым участок может быть признан неиспользуемым. Перечень принят в дополнение к уже действующему с 1 марта закону. По нему гражданам дается три года на приведение в порядок заброшенных участков в населенных пунктах, садовых и огородных товариществах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше