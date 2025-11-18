«Катастрофическая зависимость»: Волочкова рассказала о шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!», однако не знала точного формата шоу. По ее словам, ей сообщили, что проект называется «Феникс» и подразумевает месяц в закрытом доме с участниками.
Артистка отметила, что первые съемки прошли весело, но конфликт с одним участником, разбросавшим подаренные ей белые розы, показал, что ей не по пути с коллективом. Волочкова добавила, что полностью оставаться на проекте невозможно из-за постоянных репетиций и привязанности к балету.
— У меня есть катастрофическая зависимость, очень серьезная. Она от физического труда, с детства, с пяти лет. Это моя пожизненная зависимость, я подсажена на физический труд, и, если я не буду этого делать, то, к сожалению, будут проблемы, — сказала Волочкова.
Балерина подчеркнула, что участие будет лишь эпизодическим, и не видит в этом проблем. Она благодарна, что не осталась в проекте полностью, так как испытания отвлекли бы ее от работы и могли повлиять на форму.
Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя в шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!».