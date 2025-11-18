Ричмонд
Белорусы могут получить право на участие в переписи населения с 15 лет

Белорумы могут получить право на участие в переписи населения с 15 лет. Национальный статистический комитет подготовил изменения в существующий закон — проект документа вынесен на обсуждение и опубликован на Правовом форуме Беларуси.

Перепись населения в Беларуси состоится в 2030 году (подробнее мы писали здесь). Обсуждение проекта закона проходить по 23 ноября.

«Опрос респондентов осуществляется в отношении лиц, достигших 15-летнего возраста на дату проведения переписи населения», — сказано в проекте документа.

Понизить возрастной ценз было принято, исходя из опыта переписи населения, проходившей в 2019 году. Тогда были сложности при опросе несовершеннолетних, проживающих отдельно. К примеру, студенты, учащиеся колледжей.

