В РФ представили макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

В новом вагоне так называемого габарита Т будет 58 пассажирских мест вместо стандартных 54. В нем оборудуют две санитарные комнаты и отдельную душевую кабину. Спальные места будут со шторками, для пассажиров верхних и нижних полок сделают столики, персональные светильники и розетки 220 В и USB.