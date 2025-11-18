В РФ представили макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

На выставке «Транспорт России» в Москве представили макет нового плацкартного вагона с более длинными и широкими полками, сообщает РИА Новости.
«Поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки “вырастут” на 10 сантиметров в длину (до 187,5 сантиметра) и на 4 сантиметра в ширину (до 58,5 сантиметра)», — отмечает информагентство со ссылкой на РЖД.
В новом вагоне так называемого габарита Т будет 58 пассажирских мест вместо стандартных 54. В нем оборудуют две санитарные комнаты и отдельную душевую кабину. Спальные места будут со шторками, для пассажиров верхних и нижних полок сделают столики, персональные светильники и розетки 220 В и USB.
