Волгоград 19 ноября станет Сталинградом

В День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, который отмечается завтра, 19 ноября, Волгоград вновь переименуют. В связи с этой памятной датой на въездах в город поменяют вывески с названием областного центра.

Источник: Администрация Волгоградской области

Как напоминает ИА «Высота 102», переименование города происходит 9 раз в год:

  • 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);
  • 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов);
  • 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны);
  • 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией);
  • 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);
  • 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);
  • 9 декабря (День Героев Отечества).