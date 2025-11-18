Волгоград 19 ноября станет Сталинградом

Как напоминает ИА «Высота 102», переименование города происходит 9 раз в год:
- 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);
- 23 февраля (День защитника Отечества);
- 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);
- 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов);
- 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны);
- 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией);
- 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);
- 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);
- 9 декабря (День Героев Отечества).