Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. По его словам, момент для этого наступит обязательно, и процесс нужно будет тщательно координировать.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российская армия может напасть на страны НАТО уже в течение двух-четырех лет. Он подчеркнул необходимость подготовки оборонных мер в Европе.
Кубилюс также предложил разместить войска Украины на европейской территории для защиты от возможной угрозы со стороны России после завершения конфликта. По его мнению, это поможет укрепить безопасность региона.
Ранее стало известно, что на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.