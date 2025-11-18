Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. По его словам, момент для этого наступит обязательно, и процесс нужно будет тщательно координировать.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. По его словам, момент для этого наступит обязательно, и процесс нужно будет тщательно координировать.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российская армия может напасть на страны НАТО уже в течение двух-четырех лет. Он подчеркнул необходимость подготовки оборонных мер в Европе.

Кубилюс также предложил разместить войска Украины на европейской территории для защиты от возможной угрозы со стороны России после завершения конфликта. По его мнению, это поможет укрепить безопасность региона.

В российском МИД отреагировали на инициативу критически, отметив, что предложение по размещению украинских войск в ЕС может привести к тому, что Украине они будут «не нужны», и предрекли негативные последствия такого шага, передает Politico.

Ранее стало известно, что на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше