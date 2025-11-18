Жена раввина Бороды подала иск к хирургу Лонской на 28 миллионов рублей

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода обратилась в суд с иском к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Как стало известно РИА Новости от участников процесса, речь идет о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков и компенсации морального вреда.
Исковое заявление принято к производству Тверским судом Москвы. Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.
Напомним, что в конце июня суд вынес приговор по делу пластического хирурга. Основанием для судебного разбирательства стала блефаропластика, проведенная Лонской супруге президента Федерации еврейских общин России Инне Бороде. После операции у пациентки возникли серьезные проблемы со зрением. Суд признал врача виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.