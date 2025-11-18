Ричмонд
Жена раввина Бороды подала иск к хирургу Лонской на 28 миллионов рублей

Иск Инны Бороды на 28 млн рублей к пластическому хирургу Екатерине Лонской будет рассмотрен в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода обратилась в суд с иском к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Как стало известно РИА Новости от участников процесса, речь идет о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Исковое заявление принято к производству Тверским судом Москвы. Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.

Напомним, что в конце июня суд вынес приговор по делу пластического хирурга. Основанием для судебного разбирательства стала блефаропластика, проведенная Лонской супруге президента Федерации еврейских общин России Инне Бороде. После операции у пациентки возникли серьезные проблемы со зрением. Суд признал врача виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.