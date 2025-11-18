Жена раввина Бороды подала иск к хирургу Лонской на 28 миллионов рублей

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода обратилась в суд с иском к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Как стало известно РИА Новости от участников процесса, речь идет о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков и компенсации морального вреда.