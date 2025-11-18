The Game Awards 2025: список номинантов на «Игру года»

Сюжет развивается в Богемии в XV веке. Центральным персонажем, как и в предыдущей части игры, является Индржих из Скалицы. Он противостоит королю Венгрии Сигизмунду, стремясь отомстить за смерть своих родителей. Открытый мир игры был увеличен вдвое по сравнению с предыдущей частью. Игроку в боях придется использовать холодное и огнестрельное оружие, а также арбалеты. Отличительной особенностью игры является продолжительность катсцен — их продолжительность составит около пяти часов.