В Сургуте обновили ключевую транспортную развязку на въезде в город

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте к концу года откроют новый въезд в город в районе Тюменского тракта, который разгрузит пробки. О завершении монтажных работ было заявлено во время оперативного штаба по вопросам строительства объектов капитального строительства в городской мэрии.