Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте обновили ключевую транспортную развязку на въезде в город

В Сургуте (ХМАО) завершили ремонт участка дороги на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. Это одна из основных транспортных развязок на въезде в город со стороны Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса.

В Сургуте отремонтировали дорожную развязку на въезде в город.

В Сургуте (ХМАО) завершили ремонт участка дороги на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. Это одна из основных транспортных развязок на въезде в город со стороны Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса.

«В рамках “Комплексного плана дорожной деятельности в отношении дорог местного значения” на 2025 год в Сургуте завершен ремонт участка дороги на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. На участке протяженностью 1,12 км отремонтирована проезжая часть и уложено более 4900 тонн асфальтобетона», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Этот участок автодороги «Сургут — Нижневартовск» считается одним из самых загруженных, особенно в часы пик. Специалисты обновили асфальт, заменили деформационные швы и барьерное ограждение, сделали гидроизоляцию и покрасили конструкции.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте к концу года откроют новый въезд в город в районе Тюменского тракта, который разгрузит пробки. О завершении монтажных работ было заявлено во время оперативного штаба по вопросам строительства объектов капитального строительства в городской мэрии.