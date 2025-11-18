В Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды

В Сумской области командование 71-й бригады ВСУ доукомплектовало штурмовые отряды военнослужащими-женщинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Отмечается, что такие штурмовые группы уже понесли первые потери.
«Командование 71 оебр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сообщают авторы Telegram-канала.
ВСУ пытаются нарастить число боевых групп для проведения контратак. Российская авиация, между тем, возобновила интенсивные удары по позициям противника под Сумами.
Штурмовики «Севера» продвинулись вглубь Сумской области на трех направлениях. Общее продвижение ВС РФ составило до 300 метров.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ заняли два района обороны ВСУ под Новым Запорожьем.