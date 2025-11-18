Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сделку можно отменить: в Госдуме предложили ввести новый механизм защиты от мошенников при покупке недвижимости

В России хотят ввести период охлаждения для сделок с недвижимостью.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия», глава ее думской фракции Сергей Миронов рассказал об инициативе, призванной защитить участников рынка недвижимости от мошеннических схем. Партия предлагает ввести для таких сделок «период охлаждения» и использовать эскроу-счета.

Как пояснил политик, механизм предполагает, что денежные средства покупателя будут заморожены на специальном счете на двое суток после официальной регистрации перехода права собственности. В течение этого времени у продавца появится право аннулировать сделку, если он докажет, что на него оказывалось давление. Одновременно банки, Росреестр и правоохранительные органы получат возможность проверить поступившие сигналы о возможном мошенничестве.

Миронов подчеркнул, что эта мера необходима для защиты граждан от аферистов. По его словам, именно покупатели часто становятся «крайними» в судебных разбирательствах. Он также добавил, что, безусловно, нуждаются в защите и пенсионеры, которых обманом вынуждают продавать жилье, но государство не может помогать одним гражданам за счет нарушения прав других. Предлагаемый механизм, уверен политик, вернет рынок недвижимости в цивилизованное русло.

Накануне якутский Верховный суд встал на сторону добросовестного покупателя квартиры и отказал пенсионерке Ирине Кириллиной в возвращении жилья, которое она якобы продала под влиянием мошенников.