Прах художника Эрика Булатова перевезут в Москву для захоронения не раньше весны

Процедура переноса праха и захоронения запланирована на апрель-май следующего года, сообщил источник ТАСС. Прощание с Эриком Булатовым пройдёт в Париже, однако сам художник всегда говорил, что похоронить его должны исключительно в России.
Эрик Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. Художник был почетным членом Российской академии художеств и оставил значительное наследие в советском и российском искусстве. Именно он написал картины «Слава КПСС» и «Горизонт». Известно, что причиной смерти стала эмфизема лёгких.
