За сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали четыре пожара

За сутки 17 ноября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара, а также устранили последствия шести дорожно-транспортных происшествий. При одном из пожаров погиб человек. Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 36 специалистов и девять единиц техники.