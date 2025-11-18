За сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали четыре пожара

За сутки 17 ноября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара, а также устранили последствия шести дорожно-транспортных происшествий. При одном из пожаров погиб человек. Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 36 специалистов и девять единиц техники.
— 18 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 7…12°, при прояснениях возможно похолодание до 4°. Днем столбики термометров поднимутся до 13…18°, на юге области — до 20°, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!