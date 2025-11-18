Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН

Ранее сообщалось, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в получении взяток от представителей коммерческих организаций задержаны первый замначальника регионального ГУФСИН Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Центральный районный суд Челябинска арестовал их до 12 января 2026 года по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий.