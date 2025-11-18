Главные новости к утру 18 ноября 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что военный конфликт на Украине завершится в скором времени. Он сказал об этом журналистам в Белом доме, когда говорил о своей деятельности на посту главы государства. Политик уточнил, что заслуживает признания в том числе за то, что способствовал урегулированию восьми войн.