Главные новости к утру 18 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 ноября 2025.
Небензя подверг критике резолюцию по Газе СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по сектору Газа «очередным котом в мешке». Вариант плана Трампа по урегулированию кризиса в палестинском анклаве одобрили 13 стран из 15. Россия и Китай воздержались от голосования, но не воспользовались правом вето для блокировки документа.
Трамп заявил, что рассчитывает на быстрое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что военный конфликт на Украине завершится в скором времени. Он сказал об этом журналистам в Белом доме, когда говорил о своей деятельности на посту главы государства. Политик уточнил, что заслуживает признания в том числе за то, что способствовал урегулированию восьми войн.
Стало известно, что теракт на кладбище Украина готовила против Шойгу
По данным источника «МК», целью диверсии украинских спецслужб на Троекуровском кладбище являлся секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Осуществить теракт планировалось в момент, когда высокопоставленный чиновник навещал могилы родственников. Покушение предотвратили сотрудники ФСБ. В группу, которая готовила взрыв, входили двое россиян и мигрант.
МИД Черногории вызвал посла России
МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика после его критики участия страны в миссии НАТО на Украине. Парламент республики одобрил присоединение солдат к проекту помощи Киеву. Лукашик назвал такое решение недружественным. В Черногории посчитали высказывание дипломата вмешательством в дела страны.
Тайвань увеличивает список экспортного контроля
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля для высокотехнологичных товаров. В перечень продукции, которую будут экспортировать только после получения специальных лицензий, включены современное оборудование для 3D-печати, современное полупроводниковое оборудование и квантовые компьютеры.