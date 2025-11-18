Ричмонд
Главные новости к утру 18 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 ноября 2025.

Небензя подверг критике резолюцию по Газе СБ ООН

Источник: РИА "Новости"

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по сектору Газа «очередным котом в мешке». Вариант плана Трампа по урегулированию кризиса в палестинском анклаве одобрили 13 стран из 15. Россия и Китай воздержались от голосования, но не воспользовались правом вето для блокировки документа.

Трамп заявил, что рассчитывает на быстрое завершение конфликта на Украине

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что военный конфликт на Украине завершится в скором времени. Он сказал об этом журналистам в Белом доме, когда говорил о своей деятельности на посту главы государства. Политик уточнил, что заслуживает признания в том числе за то, что способствовал урегулированию восьми войн.

Стало известно, что теракт на кладбище Украина готовила против Шойгу

Источник: РИА "Новости"

По данным источника «МК», целью диверсии украинских спецслужб на Троекуровском кладбище являлся секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Осуществить теракт планировалось в момент, когда высокопоставленный чиновник навещал могилы родственников. Покушение предотвратили сотрудники ФСБ. В группу, которая готовила взрыв, входили двое россиян и мигрант.

МИД Черногории вызвал посла России

Источник: Freepik

МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика после его критики участия страны в миссии НАТО на Украине. Парламент республики одобрил присоединение солдат к проекту помощи Киеву. Лукашик назвал такое решение недружественным. В Черногории посчитали высказывание дипломата вмешательством в дела страны.

Тайвань увеличивает список экспортного контроля

Источник: AP 2024

Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля для высокотехнологичных товаров. В перечень продукции, которую будут экспортировать только после получения специальных лицензий, включены современное оборудование для 3D-печати, современное полупроводниковое оборудование и квантовые компьютеры.

