DM: британским военным запретили говорить о работе в машине

Министерство обороны Великобритании ввело запрет на обсуждение профессиональных вопросов в служебных автомобилях из-за опасений по поводу возможной утечки секретной информации китайским спецслужбам. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По информации издания, на приборных панелях автомобилей, используемых для транспортировки военнослужащих и военной техники, размещены наклейки с предупреждениями о возможных прослушивающих устройствах. На них указано: «Избегайте разговоров об официальной информации в машине».
Ранее газета The Sun писала о том, что Министерство обороны Великобритании запретило своим сотрудникам обсуждать рабочие темы в электромобилях китайского производства из-за опасений правительства относительно возможности их использования для слежки за гражданами страны.