Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: британским военным запретили говорить о работе в машине

Минобороны Великобритании опасается возможной утечки секретной информации китайским спецслужбам.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Великобритании ввело запрет на обсуждение профессиональных вопросов в служебных автомобилях из-за опасений по поводу возможной утечки секретной информации китайским спецслужбам. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, на приборных панелях автомобилей, используемых для транспортировки военнослужащих и военной техники, размещены наклейки с предупреждениями о возможных прослушивающих устройствах. На них указано: «Избегайте разговоров об официальной информации в машине».

Ранее газета The Sun писала о том, что Министерство обороны Великобритании запретило своим сотрудникам обсуждать рабочие темы в электромобилях китайского производства из-за опасений правительства относительно возможности их использования для слежки за гражданами страны.