«Все слукавили». МАРТ и Минсельхозпрод сказали, кто виноват в нехватке картошки в магазинах Беларуси весной 2025

МАРТ и Минсельхозпрод в эфире телеканала СТВ раскрыли, кто виноват в нехватке картошки весной 2025 года.
Заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич отметила, что 2025 году (речь идет про апрель — май) сети сами стали заложниками ситуации:
— В том числе и ситуации, которая сложилась с производителями. Да, нужно отдать должное нашим аграриям, что они выращивают продукцию и точно так же должны получать доходную часть от своих работ.
Она добавила, что в тот момент уже закончился межсезонный период, а перебои с картофель возникли с начала апреля. Короткевич уточнила, что сети старались выполнить и обязательный ассортиментный перечень:
— Но когда вам не поставляют по факту договора и не исполняют свои требования производители, то откуда взять картошку?
Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик уточнил, что и производители, и торгующие организации в равной степени виноваты в ситуации.
— Предшествующий год был специфичен в том, что в мае, в апреле 2024 года картофель не нужен был никому. Производители его практически выбрасывали. А в 2025-м, когда строили графики взаимоотношений, назовем так, кто кому в апреле, в мае должен поставить, все слукавили, — добавил Лешик.
По его словам, торговые сети, понимая, а вдруг опять будет изобилие, не настаивали на увеличении объемов. Со свой стороны производители, понимая, что уже получили негатив в 2024 году, постарались продать все в марте.
Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.
