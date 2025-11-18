«Все слукавили». МАРТ и Минсельхозпрод сказали, кто виноват в нехватке картошки в магазинах Беларуси весной 2025

— Предшествующий год был специфичен в том, что в мае, в апреле 2024 года картофель не нужен был никому. Производители его практически выбрасывали. А в 2025-м, когда строили графики взаимоотношений, назовем так, кто кому в апреле, в мае должен поставить, все слукавили, — добавил Лешик.