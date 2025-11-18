Ричмонд
Овечкин забил, и «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», у белоруса Протаса — пас

Овечкин забил 903-й гол в чемпионатах НХЛ и установил очередной рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Александр Овечкин забил 18 ноября свой 903-й гол в чемпионатах НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» победить на домашней площадке «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:1.

Счет в матче на 4-й минуте первого периода открыл Мэтт Рой, который умело подставил клюшку на пятачке после броска белоруса Алексей Протаса.

На 2-й минуте второго периода Овечкин принял пас на краю левого круга вбрасывания от Коннора Макмайкла и забросил победную шайбу. Это 903-й гол Овечкина в чемпионатах НХЛ и третий в четырех последних играх. Всего в этом сезоне на его счету 6 шайб.

Овечкин забил свой 442-й гол на «Кэпитал Уан Арене». Это рекорд чемпионатов НХЛ по наибольшему количество голов, забитых на одной арене. Предыдущее достижение принадлежало Горди Хоу — 441 гол за «Детройт Олимпию».

Алексей Протас прервал шестиматчевую серию без набранных очков. В этом сезоне Протас за 19 матчей набрал 11 (5+6) очков. У «Вашингтона» дела пока идут неважно. Команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

