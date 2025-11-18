Овечкин забил, и «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», у белоруса Протаса — пас

На 2-й минуте второго периода Овечкин принял пас на краю левого круга вбрасывания от Коннора Макмайкла и забросил победную шайбу. Это 903-й гол Овечкина в чемпионатах НХЛ и третий в четырех последних играх. Всего в этом сезоне на его счету 6 шайб.