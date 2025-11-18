В Братске полицейские за час восстановили паспорт роженице

В Братске полицейские помогли пациентке перинатального центра, срочно нуждавшейся в замене паспорта. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, женщине требовалась экстренная госпитализация в Иркутск, но ее документ пришел в негодность.
Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Братское» оперативно отреагировали на обращение медиков и изготовили новый паспорт всего за один час.
— Мы обратились в миграционную службу для срочного восстановления испорченного документа. Благодарим всех сотрудников отдела за оперативную помощь и готовность пойти навстречу, — рассказала специалист по социальной работе перинатального центра Юлия Лукерченко.
Благодаря оперативным действиям полицейских пациентка смогла вовремя отправиться на необходимое медицинское обследование в Иркутск.
