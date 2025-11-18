Ричмонд
Госучреждение Башкирии заплатило 10 млн рублей за недостроенный бассейн: возбуждено уголовное дело

В Башкирии госучреждение заплатило 10 млн рублей за недостроенный бассейн.

Источник: Комсомольская правда

В Федоровском районе Башкирии расследуют дело, связанное со строительством бассейна в селе Федоровка. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомств, ГКУ Управление капитального строительства Башкирии и ООО «МегаСтройМонтаж» заключили государственный контракт на строительно-монтажные работы. Однако часть работ стоимостью почти 10 миллионов рублей фактически не выполнялась, при этом заказчик произвел их полную оплату.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В настоящее время строительство бассейна завершено, а за ходом расследования установлен контроль со стороны прокуратуры. Выясняются все обстоятельства преступления и причастные к нему граждане.

