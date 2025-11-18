В Казани открылся новый центр амбулаторного гемодиализа

В Казани начал работу новый центр амбулаторного гемодиализа, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, включая аппараты «искусственная почка» и системы водоочистки от ведущих мировых производителей.
Центр уже принимает пациентов для проведения процедур заместительной почечной терапии. Лечение проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Открытие объекта позволит улучшить обеспеченность населения города жизненно важной медицинской помощью. Учреждение будет принимать до 15 пациентов в смену и работать в две смены.
На церемонии открытия присутствовали представители Управления здравоохранения Казани, администрации Советского района, компании-застройщика «ФармГрупп» и Минздрава Татарстана. Проект реализован в рамках развития государственно-частного партнерства в здравоохранении республики.
