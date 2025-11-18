В Казани открылся новый центр амбулаторного гемодиализа

Центр уже принимает пациентов для проведения процедур заместительной почечной терапии. Лечение проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Открытие объекта позволит улучшить обеспеченность населения города жизненно важной медицинской помощью. Учреждение будет принимать до 15 пациентов в смену и работать в две смены.