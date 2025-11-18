СМИ: Земфира* продала Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет

Российская певица Земфира* продала автомобиль Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет. Об этом во вторник, 18 ноября, пишет Shot.
По данным источника, Mercedes C200 4Matic артистка приобрела в июле 2016 года. На престижном седане она ездила до 2022 года, после чего покинула Россию. За это время у певицы накопилось 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей, последний из которых был выписан в 2022 году за неоплату парковки.
В начале ноября Земфира* решила продать автомобиль. Перед продажей машина прошла техобслуживание: заменили масло в двигателе, фильтр и провели ряд других работ, а ранее также менялся фильтр салона. В тот же день автомобиль был продан, предварительная стоимость составила около 3,5 миллиона рублей, уточняется в публикации.
Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Ее включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.