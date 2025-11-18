СМИ: Земфира* продала Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет

По данным источника, Mercedes C200 4Matic артистка приобрела в июле 2016 года. На престижном седане она ездила до 2022 года, после чего покинула Россию. За это время у певицы накопилось 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей, последний из которых был выписан в 2022 году за неоплату парковки.