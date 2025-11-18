Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Земфира* продала Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет

Российская певица Земфира* продала автомобиль Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет. Об этом во вторник, 18 ноября, пишет Shot.

Российская певица Земфира* продала автомобиль Mercedes, принадлежавший ей более девяти лет. Об этом во вторник, 18 ноября, пишет Shot.

По данным источника, Mercedes C200 4Matic артистка приобрела в июле 2016 года. На престижном седане она ездила до 2022 года, после чего покинула Россию. За это время у певицы накопилось 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей, последний из которых был выписан в 2022 году за неоплату парковки.

В начале ноября Земфира* решила продать автомобиль. Перед продажей машина прошла техобслуживание: заменили масло в двигателе, фильтр и провели ряд других работ, а ранее также менялся фильтр салона. В тот же день автомобиль был продан, предварительная стоимость составила около 3,5 миллиона рублей, уточняется в публикации.

Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Ее включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.