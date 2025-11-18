В список районов с высоким экологическим риском вошли города Ростовской области

Ростов-на-Дону оказался в перечне российских городов с самым загрязненным воздухом по данным климатического центра Росгидромета за ноябрь. Уровень загрязнения оценивается по интегральному показателю (ИЗА), который учитывает концентрации вредных веществ.
При значении ИЗА выше 14 единиц загрязнение считается очень высоким. Именно к этой категории отнесен Ростов-на-Дону. Вместе с ним в антирейтинг попали Азов, Волгодонск и Новочеркасск, а также города из других регионов, включая Курск, Ижевск и Томск.
Отдельно эксперты выделили города, где предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены в десть раз. В этот список вошли Череповец, Норильск, Магнитогорск и другие промышленные центры.
