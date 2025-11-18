В список районов с высоким экологическим риском вошли города Ростовской области

При значении ИЗА выше 14 единиц загрязнение считается очень высоким. Именно к этой категории отнесен Ростов-на-Дону. Вместе с ним в антирейтинг попали Азов, Волгодонск и Новочеркасск, а также города из других регионов, включая Курск, Ижевск и Томск.