В Уфе продлили ремонт на арочном мосту

В мэрии предупредили, что работы на 100-метровом участке крайней левой полосы арочного моста (в створе ул. Воровского) продлеваются до 30 ноября.
Сначала планировалось успеть выполнить строительно-монтажные работы в период с 4 по 18 ноября.
Ограничения для автомобилистов продлятся до конца месяца.
В мэрии предупредили, что работы на 100-метровом участке крайней левой полосы арочного моста (в створе ул. Воровского) продлеваются до 30 ноября.
Сначала планировалось успеть выполнить строительно-монтажные работы в период с 4 по 18 ноября.