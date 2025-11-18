Ричмонд
В Уфе продлили ремонт на арочном мосту

Ограничения для автомобилистов продлятся до конца месяца.

Источник: Башинформ

В мэрии предупредили, что работы на 100-метровом участке крайней левой полосы арочного моста (в створе ул. Воровского) продлеваются до 30 ноября.

Сначала планировалось успеть выполнить строительно-монтажные работы в период с 4 по 18 ноября.