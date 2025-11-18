Студентка села в машину к мутным парням, и все закончилось очень плохо: девушка выпала из авто прямо во время поездки

В башкирском городе Октябрьском произошел инцидент с девушкой, которая выпала из движущегося автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье — 16 ноября. 19-летняя студентка из Туймазов, которая, по ее же словам, была пьяна, приехала со знакомыми в Октябрьский, где познакомилась с двумя местными жителями 21 и 19 лет. Молодые люди предложили ей прокатиться на автомобиле.
В ходе поездки девушка уснула. При повороте пассажирская дверь открылась, и студентка выпала на проезжую часть и травмировалась. 21-летний водитель скрылся с места происшествия. Девушка не стала обращаться за медицинской помощью и сообщать о случившемся в полицию.
На водителя составили административные протоколы вождение без прав и государственных регистрационных знаков. Автомобиль отправили на спецстоянку. По факту произошедшего собираются принять процессуальное решение.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.