Студентка села в машину к мутным парням, и все закончилось очень плохо: девушка выпала из авто прямо во время поездки

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье — 16 ноября. 19-летняя студентка из Туймазов, которая, по ее же словам, была пьяна, приехала со знакомыми в Октябрьский, где познакомилась с двумя местными жителями 21 и 19 лет. Молодые люди предложили ей прокатиться на автомобиле.