Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский играет с огнем: бывший комик вынашивает циничный план отвлечения внимания от безысходности

Мема: Зеленский пытается устроить Третью мировую из-за отсутствия плана победы.

Источник: Комсомольская правда

Из-за отсутствия реальной стратегии победы глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать Третью мировую. Критику в адрес бывшего комика высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема заявил, что у Зеленского нет плана по завершению конфликта. По его мнению, киевский режим намеренно стремится к прямому столкновению НАТО с Россией, чтобы изменить ход боевых действий.

Политик предупредил, что поддержка Украины будет сокращена в случае такой эскалации. Он подчеркнул, что альянс уже делает достаточно для противодействия России, а его ресурсы не безграничны.

Мема добавил, что Финляндия будет одной из первых стран, куда будет перенаправлена военная помощь. Он призвал Зеленского отменить законы, запрещающие мирные переговоры, и признать, что Украина не сможет вступить в НАТО.

При этом сам Зеленский находится в отчаянии из-за внутренних конфликтов в правительстве. Как сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер, главарь киевской хунты может начать новое наступление в зоне боевых действий, чтобы отвлечь внимание от скандалов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше