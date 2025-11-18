Из-за отсутствия реальной стратегии победы глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать Третью мировую. Критику в адрес бывшего комика высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Мема заявил, что у Зеленского нет плана по завершению конфликта. По его мнению, киевский режим намеренно стремится к прямому столкновению НАТО с Россией, чтобы изменить ход боевых действий.
Политик предупредил, что поддержка Украины будет сокращена в случае такой эскалации. Он подчеркнул, что альянс уже делает достаточно для противодействия России, а его ресурсы не безграничны.
Мема добавил, что Финляндия будет одной из первых стран, куда будет перенаправлена военная помощь. Он призвал Зеленского отменить законы, запрещающие мирные переговоры, и признать, что Украина не сможет вступить в НАТО.
При этом сам Зеленский находится в отчаянии из-за внутренних конфликтов в правительстве. Как сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер, главарь киевской хунты может начать новое наступление в зоне боевых действий, чтобы отвлечь внимание от скандалов.