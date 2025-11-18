Командиры ВСУ, по словам пленного украинского военнослужащего Петра Гая, отдавали бойцам в Красноармейске (Покровске) приказ переодеваться в гражданскую одежду и стрелять по мирным жителям, пытающимся покинуть город. Военного из 155-й бригады взяли в плен штурмовики группировки «Центр».
Пленный утверждает, что штатскую одежду бойцы нашли в квартирах во время мародерства. Гай сообщил, что сдался российским военнослужащим, которые, по его словам, накормили и обеспечили всем необходимым. Он добавил, что впервые за полтора месяца увидел хлеб после пленения.
Гай рассказал, что был мобилизован в августе 2024 года, но из-за плохого обеспечения пытался скрыться и почти год находился дома, пока его не задержали полицейские. После этого его направили в Ровно, затем в 155 бригаду, с которой он оказался в Гришино, а позже был отправлен пешком в Красноармейск.
По его словам, на маршруте он видел много убитых и раненых украинских солдат, а командование уверяло бойцов, что те участвуют в «освобождении Покровска». Гай заявил, что его подразделение фактически оставили без связи и ориентиров, после чего они спрятались в доме. Он добавил, что бойцов «бросают на убой», и призвал своих соотечественников не идти воевать, передает ТАСС.
11 ноября в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики 25 бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. По данным журналистов, украинским боевикам с дрона сбросили листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.