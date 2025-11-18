Пленный: ВСУ в Красноармейске поставили задачу расстреливать мирных жителей

Гай рассказал, что был мобилизован в августе 2024 года, но из-за плохого обеспечения пытался скрыться и почти год находился дома, пока его не задержали полицейские. После этого его направили в Ровно, затем в 155 бригаду, с которой он оказался в Гришино, а позже был отправлен пешком в Красноармейск.