«Отпуск — святое»: HR-эксперт рассказала, как создать идеальный рабочий коллектив

Люди хотят расти. И если компания не дает им этой возможности, они найдут такую, которая даст. Обсуждайте с сотрудниками их карьерные цели, помогайте им составить roadmap: какие навыки нужно прокачать, чтобы вырасти до senior-специалиста или руководителя. Также важно помнить, что инвестиции в обучение — это инвестиции в ваш же актив. Курсы, вебинары, корпоративная библиотека — все это показывает, что компания вкладывается в своих людей. В свою очередь менеджер по персоналу должен быть не «кадровиком», который только договоры оформляет, а партнером, к которому можно прийти с проблемой и получить помощь.