«Системы противозажатия и обеззараживания воздуха, места для детских колясок». На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда

Новые поезда появятся на Автозаводской линии минского метро. Подробности сообщили в пресс-службе российской компании «Трансмашхолдинг».
В организации уточнили, что в белорусскую столицу была отправлена новая партия вагонов метро «Минск-2024» (два пятивагонных поезда). Составы специально были изготовлены для минского метро. Вместе с тем еще два аналогичных поезда передадут до конца 2025 года.
В пресс-службе уточнили, что поставки осуществляются в рамках контракта, который был подписан между «Метровагонмашем» и предприятием «Минский метрополитен» в феврале 2025 года.
«Новые поезда поступят в электродепо ТЧ-2 “Могилевское” Минского метрополитена для дальнейшей подготовки и ввода в эксплуатацию», — отметили в организации.
Современный поезд призван модернизировать парк Автозаводской (красной) линии минского метро, заменив собой устаревшие модели вагонов. Это даст возможность повысить комфорт, а также надежность перевозок пассажиров.
В компании заметили, что вагоны метро для белорусской столицы были оборудованы широкими дверями (1400 миллиметров), сквозными переходами. Также применяются дверные механизмы с системой противозажатия. В салоне состава установлены эргономичные сидения из мягкой износостойкой ткани, поручни с «теплым» покрытием, системы обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, USB-розетки для зарядки гаджетов.
Стало известно, как выглядят новые поезда, которые будут ездить на красной линии метро Минска. Фото: телеграм-канал компании «Трансмашхолдинг».
«Головные вагоны новых составов имеют места для маломобильных пассажиров и детских колясок. Подвижной состав обладает надежной шумо- и теплоизоляцией», — отметили в пресс-службе.
