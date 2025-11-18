«Системы противозажатия и обеззараживания воздуха, места для детских колясок». На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда

В организации уточнили, что в белорусскую столицу была отправлена новая партия вагонов метро «Минск-2024» (два пятивагонных поезда). Составы специально были изготовлены для минского метро. Вместе с тем еще два аналогичных поезда передадут до конца 2025 года.