В Москве завершили работу маршруты-переправы от Северного речного вокзала

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, 17 ноября от причала Северного речного вокзала вышли в рейс последние в этом сезоне теплоходы. Маршрут проходил до Химок и Южного Тушина.
Ежедневно по Москве-реке курсировали теплоходы «850 лет Москве» и «Москва-1». Это был быстрый способ добраться до причалов «Химки» и «Захарково» — время в пути составляло 30 и 10 минут соответственно.
— С весны теплоходы перевезли более 200 тысяч пассажиров. Маршруты-переправы — это удобная и быстрая альтернатива наземному транспорту. Мы продолжаем развивать речное движение в столице по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, — добавил Максим Ликсутов.
В этом году Северный речной вокзал отметил пять лет со дня открытия после масштабной реставрации. Обновленный Южный речной вокзал работает уже более двух лет. В разгар навигации их причалы ежедневно принимают и отправляют свыше 20 круизных теплоходов, следующих в десятки городов и туристических центров страны — среди них Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Плес, Нижний Новгород, Самара, Астрахань и другие.
В текущем сезоне причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные суда 2,2 тысячи раз. Ими воспользовались более 360 тысяч пассажиров. Эти показатели подтверждают высокий туристический потенциал речных межгородских перевозок, и город намерен продолжать развитие речного транспорта.
До этого Ликсутов сообщил, что с расположенной в Перми судоверфи в Москву отправили пять новых плавучих причалов для регулярного речного транспорта. Четыре из них имеют диаметр 10 метров, а один — 16 метров. В зависимости от размеров причалы могут принимать от 40 до 80 пассажиров.