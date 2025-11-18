В Москве завершили работу маршруты-переправы от Северного речного вокзала

В этом году Северный речной вокзал отметил пять лет со дня открытия после масштабной реставрации. Обновленный Южный речной вокзал работает уже более двух лет. В разгар навигации их причалы ежедневно принимают и отправляют свыше 20 круизных теплоходов, следующих в десятки городов и туристических центров страны — среди них Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Плес, Нижний Новгород, Самара, Астрахань и другие.