Росреестр предложил использовать дроны для слежки за участками россиян

Росреестр предложил внести изменения в КоАП, позволяющие возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере земельного хозяйства без непосредственного контакта. Необходимые данные для этого планируется получать с помощью дронов, авиа- и космической съемки.
По мнению авторов поправок, это позволит повысить эффективность контроля за использованием земельных участков. Кроме того, законопроект предусматривает рост штрафов за невыполнение предписаний муниципальных и федеральных инспекторов.
Планируется увеличить штрафы, налагаемые муниципальными властями: для физических лиц — с 300 рублей до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц суммы могут возрасти в десять раз.
В настоящее время муниципальные штрафы составляют для физических лиц от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ».
В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в «дачном» законодательстве. Что поменялось с осени для владельцев загородных домов — в материале «Вечерней Москвы».