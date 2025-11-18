Волгоградцы активно звонят в Роспотребнадзор с жалобами

Важно отметить, что 35 граждан (25% от общего числа обратившихся) звонили с вопросами, которые не входят в компетенцию Роспотребнадзора. В таких случаях специалисты ведомства не оставляли их без внимания, а давали подробные консультации и подсказывали, в какие государственные или муниципальные органы следует обратиться для решения их проблемы.