Волгоградцы активно звонят в Роспотребнадзор с жалобами

Жители Волгоградской области активно пользуются горячей линией Управления Роспотребнадзора, чтобы сообщить о нарушениях или получить консультацию. За октябрь 2025 года специалисты ведомства приняли 138 звонков от граждан, предоставив подробные разъяснения по самым разным вопросам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Почти половина всех обращений (68 звонков, или 49%) касались нарушения прав потребителей. В этой категории абсолютным лидером стали жалобы на продажу непродовольственных товаров — таких обращений было 50. Это могут быть претензии к качеству бытовой техники, одежды, обуви или других товаров, приобретенных в магазинах Волгограда и области.
Также жителей региона беспокоили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (13 обращений), вопросы, связанные с услугами связи (2 звонка), банковской и страховой деятельностью (по 1 обращению в каждой сфере), а также претензии к качеству продовольственных товаров (1 обращение).
Еще 35 звонков (25% от общего числа) были связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Здесь чаще всего поднимались вопросы об условиях проживания в жилых помещениях — 22 таких обращения. Другие темы включали качество продуктов (4 звонка), санитарное состояние территорий (3 звонка), питьевую воду и водоснабжение (3 звонка), условия воспитания и обучения (2 звонка), а также состояние атмосферного воздуха (1 звонок).
Важно отметить, что 35 граждан (25% от общего числа обратившихся) звонили с вопросами, которые не входят в компетенцию Роспотребнадзора. В таких случаях специалисты ведомства не оставляли их без внимания, а давали подробные консультации и подсказывали, в какие государственные или муниципальные органы следует обратиться для решения их проблемы.
Телефон горячей линии:
Единый консультационный центр: 8−800−555−49−43.
Электронное обращение: на сайте 34.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан».
Почтовое отправление: Волгоград, пр. Ленина, 50 б, 400005.