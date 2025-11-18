Топ-5 главных новостей в Молдове 18 ноября 2025: На Молдову идут дожди со снегом и холод до +2 градусов; экс-министры ПАС видят коррупцию только после отставок; местные выборы в Молдове — как показатель ненави

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 18 ноября 2025:
1. Последний день в Молдове перед похолоданием и дождями: Синоптики обещают первый снег и всего +2 градуса.
2. Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.
3. Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».
4. Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.
5. Наконец-то, заметили: В Молдове журналисты не могут критиковать правящую партию ПАС из-за страха репрессий или потери финансирования — теперь даже авторитетная Amnesty International на это указывает.
