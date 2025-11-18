Ричмонд
+2°
переменная облачность
Топ-5 главных новостей в Молдове 18 ноября 2025: На Молдову идут дожди со снегом и холод до +2 градусов; экс-министры ПАС видят коррупцию только после отставок; местные выборы в Молдове — как показатель ненави

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 18 ноября 2025:

1. Последний день в Молдове перед похолоданием и дождями: Синоптики обещают первый снег и всего +2 градуса.

2. Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.

3. Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

4. Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.

5. Наконец-то, заметили: В Молдове журналисты не могут критиковать правящую партию ПАС из-за страха репрессий или потери финансирования — теперь даже авторитетная Amnesty International на это указывает.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.

Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).

Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.

Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).

Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.

Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).