Кембриджский словарь объявил слово года

Ярким примером такой связи стала реакция фанатов на помолвку поп-звезды Тейлор Свифт и американского футболиста Трэвиса Келси. Многие поклонники отреагировали на новость искренней радостью и слезами, хотя лично с парой не знакомы. Как отметили представители словаря, этот термин сегодня прочно вошел в обиход, отразив дух эпохи социальных сетей.