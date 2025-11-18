Кембриджский словарь объявил слово года

Кембриджский словарь подвел итоги года, выбрав слово «парасоциальный» в качестве главного термина, определяющего 2025-й. Так описывают одностороннюю связь, которую человек может чувствовать с известной личностью, хотя они никогда не были знакомы.
Ярким примером такой связи стала реакция фанатов на помолвку поп-звезды Тейлор Свифт и американского футболиста Трэвиса Келси. Многие поклонники отреагировали на новость искренней радостью и слезами, хотя лично с парой не знакомы. Как отметили представители словаря, этот термин сегодня прочно вошел в обиход, отразив дух эпохи социальных сетей.
Аналитики зафиксировали настоящий всплеск запросов на определение слова «парасоциальный». По словам редактора Колина Макинтоша, этот термин стал отличным примером эволюции языка. Миллионы людей по всему миру сегодня вовлечены в парасоциальные отношения с инфлюенсерами, знаменитостями и даже чат-ботами, основанными на искусственном интеллекте.
Интересно, что сам термин родился еще в 1956 году, когда социологи из Чикагского университета описали, как телезрители начинают чувствовать связь с экранными персонажами, похожую на отношения с реальными друзьями.
