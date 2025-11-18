В иркутской школе открыли мемориальный баннер герою СВО Денису Меренкову

В школе № 57 микрорайона Ново-Ленино состоялось открытие мемориального баннера выпускнику Денису Меренкову, погибшему в зоне СВО. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутска, в церемонии участвовали ученики, учителя, родные бойца и представители общественности.
— Денис навсегда останется в наших сердцах как символ мужества и патриотизма. Мы обязаны хранить память о его подвиге, — сказал исполняющий обязанности директора школы Зорикто Ринчинов.
Выпускник 2021 года Денис Меренков изучал историю в Педагогическом институте ИГУ, после получения повестки отправился на службу. С 2024 года он был механиком-водителем в мотострелковом батальоне. Военнослужащий погиб 12 августа 2025 года, ему был 21 год. Церемония памяти завершилась минутой молчания в честь погибшего героя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте простились с Сергеем Концедаловым, который погиб в зоне СВО.