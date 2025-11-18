В иркутской школе открыли мемориальный баннер герою СВО Денису Меренкову

Выпускник 2021 года Денис Меренков изучал историю в Педагогическом институте ИГУ, после получения повестки отправился на службу. С 2024 года он был механиком-водителем в мотострелковом батальоне. Военнослужащий погиб 12 августа 2025 года, ему был 21 год. Церемония памяти завершилась минутой молчания в честь погибшего героя.