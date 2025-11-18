Шахтер добровольно провел два месяца в гробу ради денег и славы: рекордсмена ждал печальный исход

Ирландский шахтер Мик Мини в 1968 году добровольно провел 61 день в закопанном гробу, пытаясь установить мировой рекорд. Мужчину вдохновила история, когда мужчина провел под завалами шахты долгое время и сумел выжить. Смельчак решил проверить свою стойкость и стал героем документального фильма, сообщает The Guardian.
Мини был частью сообщества так называемых «погребальных артистов», демонстрировавших свою выносливость. Он надеялся, что установление рекорда принесет ему славу и деньги, поскольку на родине у него не было средств к существованию.
21 февраля его в специально изготовленном гробу опустили в яму на строительном дворе в Лондоне. Оставалась лишь труба для воздуха и передачи еды, а сам мужчина был полон решимости продержаться под землей дольше всех.
После 61 дня гроб был извлечен на глазах у толпы. Когда крышку открыли, Мини в солнечных очках улыбнулся и заявил, что готов был пробыть там и сто дней, радуясь званию чемпиона.
Однако слава оказалась недолгой, а богатство так и не пришло. Ходили слухи, что импресарио Сагрю обманул Мини, и обещанное мировое турне не состоялось.
Более того, Книга рекордов Гиннесса не признала его достижение, а конкуренты оспорили его титул. В том же году некто Эмма Смит провела под землей 101 день.
