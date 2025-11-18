Ричмонд
Долг в 1,5 млн рублей по зарплате выплатили сотрудникам фирмы в Черемхове

26 работников предприятия не получали доход с августа по сентябрь 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове сотрудникам фирмы выплатили долги по зарплате в размере 1,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 26 работников предприятия по обработке металлов, получили заработную плату, которую им не выплачивали за август-сентябрь 2025 года.

— Проведенная проверка выявила факт нарушения трудового законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ответ на это прокурор направил руководителю организации представление с требованием немедленно погасить задолженности по зарплате перед всеми работниками.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске полицейские за час восстановили паспорт роженице. Женщине нужна была экстренная госпитализация в столицу Приангарья, но ее документ пришел в негодность.