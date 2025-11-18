Долг в 1,5 млн рублей по зарплате выплатили сотрудникам фирмы в Черемхове

В Черемхове сотрудникам фирмы выплатили долги по зарплате в размере 1,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 26 работников предприятия по обработке металлов, получили заработную плату, которую им не выплачивали за август-сентябрь 2025 года.
— Проведенная проверка выявила факт нарушения трудового законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ответ на это прокурор направил руководителю организации представление с требованием немедленно погасить задолженности по зарплате перед всеми работниками.
