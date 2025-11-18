«Избегали общения»: в Таиланде заметили людей, похожих на пропавших Усольцевых

Обсуждения пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжаются второй месяц. Появилась неофициальная версия о том, что они находятся в Таиланде, где русскоязычные жители якобы опознали Ирину, Сергея и ребенка. Информация была передана в российское консульство в Бангкоке, однако проверка въезда семьи вызывает сомнения из-за биометрических систем страны.
— Женщина, блондинка лет сорока, с девочкой пять-шесть лет. Вели себя крайне замкнуто, избегали общения, редко появлялись на людях — русскоязычные жители Таиланда заметили странную семью, удивительно похожую на Усольцевых. Мужчина, женщина и девочка прожили в бунгало всего около недели и внезапно исчезли, оставив жилье, оплаченное на месяц вперед. По словам владельца недвижимости, они предъявили тайские документы при оформлении аренды, — говорится в сообщении.
Некоторые уверяют, что Усольцевы могли быть замечены в США, где живет сын Сергея от прошлых отношений. Сын Ирины, Данил Баталов, отметил, что родители не имели причин для побега и вряд ли пошли бы на такой шаг. Он рассказал, что за три дня до пропажи мать упомянула о поездке на Минскую петлю. При этом в их квартире остался кот с едой и водой, рассчитанными на два дня.
Баталов подчеркнул, что родители не собирались уезжать надолго, не брали с собой вещей. По его мнению, версия об их побеге выглядит маловероятной, и любые выводы пока преждевременны, передает «Русинфо».
По официальной версии, члены семьи погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.