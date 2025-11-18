«Избегали общения»: в Таиланде заметили людей, похожих на пропавших Усольцевых

Некоторые уверяют, что Усольцевы могли быть замечены в США, где живет сын Сергея от прошлых отношений. Сын Ирины, Данил Баталов, отметил, что родители не имели причин для побега и вряд ли пошли бы на такой шаг. Он рассказал, что за три дня до пропажи мать упомянула о поездке на Минскую петлю. При этом в их квартире остался кот с едой и водой, рассчитанными на два дня.